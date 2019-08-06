Türkiye - Tacikistan arasında Hükümetlerarası KEK protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tacikistan hükümeti ile imzaladığımız 10. dönem KEK protokolünün ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) protokolü imzalandı.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, "Bugün burada, Cumhurbaşkanlarımızın 2 ay önce Duşanbe'de ortaya koydukları hedefin ilk somut adımlarını hep birlikte atıyoruz. Ticari ve ekonomik konular başta olmak üzere ikili ilişkilerimizdeki gündemleri ele alacağımız bir protokol metni imzalayacağız. Dolayısıyla, ben öncelikle, ülkelerinin, milletlerinin menfaatleri için emek verip ter döken sizleri can-ı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol, ülkelerimizin sahip olduğu ortak mirası günümüzle birleştirecek bir köprü görevi görecektir. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyor, 10. Dönem KEK protokolümüzün ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tacikistan Bakanı Hikmatullozoda, “Sizlere ve şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti hükumetine Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının çok verimli şekilde geçmesine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tacikistan ve Türkiye dost ve kardeş ülkelerdir. Bu yüzden ortak dili kolay kolay kurabiliyoruz. Bizler Türk halkı ve hükümetine büyük saygı duyuyoruz. Teknik heyetlerimiz çok önemli çalışmalar yaparak konuyu ele aldılar. Bizler bugün de sayın Bakanımız Mustafa Varank ile çok önemli bir görüşme yaptık. Daha önce yaptıklarımız ve yapabileceklerimizi daha farklı alanlarda neler yapabileceğimizi çok detaylı şekilde ele aldık. Bugün gerçekleştirdiğimiz KEK toplantısının da ilişkilerimiz daha da geliştireceğine katkı sağlayacağına eminim” dedi.

Türkiye ile enerji, teknoloji, bilim, sanayi ve daha birçok alanda işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Bakan Hikmatullozoda, , “Eminim ki bizler imkanları gittikçe daha da artıracağız. Tabi ki bugün varmış olduğumuz mutabakatları en kısa sürede gerçekleştirmek için en hızlı şekilde bunları kontrol altında tutmalıyız böylelikle işbirliğimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmalıyız. Tacikistan hükümeti Karma Ekonomi Komisyonu kapsamında protokolde yer alan hükümlerin her türlü çabayı göstererek yerine getireceğini bir kez daha temin etmek isterim. 11. Dönem KEK toplantısında bu kez Duanbe'de buluştuğumuzda 10. Dönem KEK protokolündeki her şeyi yerine getirmeyi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.