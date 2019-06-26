İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Taekwondo Federasyonu'ndan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof.

Dr. Metin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


Dr. Metin Şahin, Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sefa Lök ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi geçen ziyarette Başkan Şahin, federasyonun faaliyetleriyle ilgili Bahçeli'ye bilgi verdi. Devlet Bahçeli, Taekwondo Federasyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Taekwondo branşında sporcularımızın aldığı başarılı sonuçları gurur ve takdirle karşılıyoruz. 2020 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında federasyonumuzdan yine yüce milletimizi gururlandıracak sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Şahin, 2020'de başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, “Taekwondo ailesi olarak, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza gösterdiğiniz derin ilgi ve muhabbet dolayısıyla müteşekkiriz” dedi.


Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.