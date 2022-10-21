Türkiye tohum piyasasının 15 bin tonuna ev sahipliği yapan Polatlı'da güz ekimi başladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çatısı altında faaliyetlerine devam eden Polatlı Tarım İşletmesi tarafından Polatlı'da 90 bin dekarlık alanda güzlük hububat ekimi devam ediliyor. Temmuz ayında hasadı yapılacak 15 bin ton hububat tohuma dönüştürülerek, çiftçilerle buluşturulacak.

TİGEM'in 215 bin dekar arazi varlığı ile 4'üncü büyük işletmesi olan Polatlı Tarım İşletmesi'nde güzlük hububat ekimi, ekim ayının ilk haftalarında başladı. İşletmeye ait tarım arazilerinin yaklaşık 90 bin dekarlık alanında devam eden ekim faaliyeti, 9 makine ile günde 5 bin dekar ekilerek sürdürülüyor. 80 bin dekar alanda buğday ve 10 bin dekar alanda fiğ ekim çalışmaları, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 25 gün boyunca devam ediyor. Bölgenin ihtiyacına ve iklim şartlarına uygun olarak belirlenen yerli ve milli çeşitlerin arasında 'reis', 'bezostaja' ve 'tosunbey' buğday tohumu bulunuyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından ıslah edilen ve tescilleri alınan çeşitler, piyasaya göre yüzde 25 daha fazla verim potansiyeline de sahip.

‘Reis' lokomotif çeşit olacak

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce ekimi yapılan türlerden ‘reis', diğer iki türden daha fazla verim potansiyeli taşıyor. İşletme bünyesinde 4 yıldır üretimi yapılan reis, uygun toprak ve iklim şartlarında kuru ziraat alanlarında yaklaşık 400 kilo verim potansiyeline sahip. Reisin gelecek yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Güney Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde lokomotif çeşit olması bekleniyor.

Öte yandan TİGEM, Türkiye piyasasına yıllık 120 bin ton hububat tohumluğu, yurt dışı piyasasına ise 30 bin ton hububat tohumluğu olmak üzere toplamda 150 bin ton hububat tohumluğu satışı gerçekleştiriyor. 2023 yılında TİGEM'in hedefi toplamda 200 bin ton hububat tohumluğu satışı yapmak. Bu satış rekolteleriyle TİGEM, Türkiye piyasasının yüzde 35'lik kısmını karşılıyor.

“60 bin dekar alanın ekilişini tamamlamış bulunmaktayız”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç, güzlük buğday ekimine başladıklarını ifade etti. Günlük 5 bin dekar alanın ekilişini tamamladıklarını anlatan Kılıç, “Ekimimiz yaklaşık olarak 25 günlük süreçte tamamlanmaktadır. Şu an itibarıyla işletmemizde 60 bin dekar alanın ekilişini tamamlamış bulunmaktayız. Şu anda ekilişlerimize tamamen otomatik beyinlerden oluşan hububat ekim makineleriyle devam ediyoruz. Yaklaşık 9 makinemiz var ve bunlarla günlük 5 bin dekar alanın ekilişini tamamlıyoruz. Biz ekilişlerde TAGEM tarafından ıslah edilen ve tescilleri alınan yerli milli tohumları kullanıyoruz” dedi.

Ekim işlemlerinin tamamlanmasının ardından mart ayının sonu, nisan ayının başı gibi gübreleme faaliyetlerinin başladığını kaydeden Kılıç, bu tarihin iklim ve coğrafya şartlarına göre değişebileceğini dile getirdi.

“İşletme olarak Türkiye piyasasına yıllık 15 bin ton civarında tohum dağıtımı gerçekleştiririz”

Temmuz ayının 10'undan itibaren hasat işlemine başlanıldığını söyleyen Kılıç, şunları aktardı:

“Bundan sonra elde edilen hububat mahsulü tesislerde işleme girer. Tesislerde tohumluklar üretilmeye başlar. İşletme olarak Türkiye piyasasına yıllık 15 bin ton civarında tohum dağıtımı gerçekleştiririz. Ağustosun ilk haftasından sonra eleme faaliyetlerimiz başlar ve eylül ayının 15'ine kadar bu işlemlerimiz devam eder. Bu bölgedeki ekim faaliyetleri ekim ayının ilk haftasında başladığı için bu döneme kadar sorumluluklarımızı halletmiş ve vatandaşlarımıza ulaşmış oluruz. Diğer firmalara göre yüzde 25'lik bir verim artışı olarak kendimizi ön plana çıkartırız. Bölgedeki çiftçiler bizim tohumlarımızdan memnunlar. Şu an itibarıyla 215 bin dekar araziye sahibiz. Bundan sonraki faaliyetlerimizi 215 bin dekar arazi üzerinde gerçekleştireceğiz. İşletmemizdeki arazi varlığı tamamen kuru ziraat olduğu için 215 bin dekar arazinin 100 bin dekarını tarım faaliyetlerinde değerlendiririz. Geri kalan dekar da nadas olarak uygulanır.”