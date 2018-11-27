Türkiye-Ukrayna ilişkileri Keçiören'de güç kazandı

Çalıştaya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavalıoğlu, Ak Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybina, Türkiye Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren katıldı.

İşbirliği çalıştayında bölgesel istikrar vurgusu

Türkiye ile Ukrayna arasında süregelen uluslararası ilişkilerini geliştirmek için Keçiören Belediyesi, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği “Türkiye-Ukrayna İlişkilerinde Stratejik Yol Haritası” isimli çalıştay düzenleyerek siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilere yönelik bilgi alışverişinde bulundu. Alanında uzman akademisyenlerin uluslararası boyutta Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini değerlendirmesinin ardından, siyasi ve bürokratik katılımcılar da fikirlerini sırayla beyan etti. Bölgedeki istikrarı sağlama konusunda Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye'nin 1991 yılında Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olması dostluk ilişkisinin sıçrama taşı olarak değerlendirildi. 2011 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükselen ilişkilerin daha da geliştirilerek ülkelerin siyasal, sosyal ve kültürel anlamda kurduğu bağın geliştirileceği kaydedildi.

Kardeşliğimiz geniş bir coğrafyaya yayıldı

Bölgesel barışın ve işbirliğinin yerel yönetimler eliyle derinleştirilmesi için Keçiören Belediyesi olarak yoğun gayret gösterdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yalnızca ekonomik ilişkilerin değil sosyal ve kültürel ilişkilerin de ele alındığı bir çalıştay oldu. Ukrayna ile devlet başkanları düzeyinde seyreden ilişkimize yerel yönetimler olarak katkı sunma gayretindeyiz. Bu ilişkinin tabana yayılarak işbirliğinin güçleneceğine inanıyoruz. Her kurumun ve kuruluşun uluslararası ilişkilerde birer rolü vardır. Bizlerde bu ilişkinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak geniş bir coğrafyada kardeş belediyecilik ilişkileriyle ülkemizin uluslararası ilişkilerini sağlamlaştırma gayretindeyiz. Moğolistan'dan Adriyatik Denizi'ne, Kırım'dan Kerkük'e kadar birçok yerel yönetim organlarıyla kardeşlik hukukumuz var. Bu çalıştayın iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.