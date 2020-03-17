Türkiye Ulu Camileri Sergisi ve Konferansı İstanbul Sultanbeyli'de Düzenlendi

Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı gerçekleştirildi.

Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sergi açılışı öncesi Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu katılımcılara, tarihten miras kalan ulu camilerin yapısı ve özellikleri hakkında detaylı bilgileri içeren konferans verdi. Konferansta ulu camilerin konumları, plan, mimari ve bezeme özellikleri itibariyle tanıtıldı.

Konferansın ardından serginin açılışı yapıldı. Sergide konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürü Altan Erik, “15 Temmuz şehidimiz Sayın Mustafa Cambaz'ın fotoğraf makinesinden Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bulunan ulu camiler görüntülerini kitap haline getirdik. Bu yapılan işin bir çıktısı olarak ülkemizin çeşitli illerinde Ulu Camilerimizi tanıtmak halkımıza önemli kültürel mirasımızı göstermek için sergiler düzenliyoruz. Bunun bir devamı niteliğinde olarak Sultanbeyli Belediyesiyle de bir sergi yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. Umarız ki olabildiğince kişi sergimizi ziyaret ederek bu önemli kültürel mirasımızı tanımış ve yakından görmüş olur” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan “Türkiye Ulu Camileri” kitabında camiler ayrıntılı olarak fotoğraflandı ve yayımlandı. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlandı.

Büyük boyutlu 32 adet ulu cami fotoğrafının yer aldığı fotoğraf sergisi 31 Mart 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.