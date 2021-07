Türkiye ve 21 ülkede kurban kesimleri başladı

Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla 2021 kurban vekaletlerini alan Kızılay, Kurban Bayramı'nın ilk günü itibariyle vekaletlerin kesimlerine başladı. Türkiye ile birlikte 22 ülkede kesim işlemlerini başlatan ekipler, kesimlerin tamamlanmasının ardından kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirmek isteyen hayırseverlerin Kurban tercihi bu yıl da Kızılay oldu. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yoğun ve titiz bir çalışma dönemi geçiren ekipler, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kesim işlemlerine başladı. “Kızılay Kurban Modeli” sayesinde veteriner hekimler tarafından seçilen kurbanlıklar, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak Kızılay ekipleri, din görevlileri ve noterler eşliğinde Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Kurban kesimleri yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında gerçekleştirilirken yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 21 ülkede yapılıyor.

Yurt içinde 2.2 milyon kişi kurban bereketini yaşayacak

2021'deki kesimlerden elde edilecek et ve et ürünleri dağıtımlarında da afetlerden etkilenenler ile pandemi süreci nedeniyle gelir kaybına uğramış kişilere öncelik verecek olan Kızılay, kurbanlıkların kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında tespit edilen yaklaşık 2.2 milyon ihtiyaç sahibine her yıl olduğu gibi bu yıl da merhamet elini uzatacak. Kızılay yurt içi kesimleri ülkemizin farklı noktalarında bulunan kombinalarda yapılacak.

Covid-19 pandemisinin devam ediyor olması nedeniyle hijyen koşullarını daha sıkı uygulayan Kızılay ekipleri, hisse karşılığı kavurma haline getirilen etlerden konserve yapacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra aşevlerinde de sıcak yemek olarak dağıtımlar yapılacak.

Kızılay yurt dışında 2.1 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasını şenlendirecek

Yurt içi yardımlarının yanı sıra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşatan Kızılay, yurt dışında aralarında Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal'in bulunduğu delegasyonlar ile Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kurbanlıkların kesimini gerçekleştiriyor. Kızılay bu yıl yurt dışında 2.1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Vekalet sahiplerine anlık bilgi veriliyor

Kurbanlıklarını Kızılay'a emanet eden hayırsever vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi veren ekipler, kurban kesim aşamalarını ise video ile kayıt altına alıyor. Kızılay, kurban gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getiriyor.

Kızılay bayramın 1. günü de kurban vekaleti alıyor

Bayram dolayısıyla hayırsever bağışçılarına minnettar olduğunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi. Genel Başkan Kınık, “Henüz Kurban vekâletini vermemiş olanlar için; yurt içi kotamız doldu ancak yurt dışı kotamızda yüzde 10luk bir müsaitlik var. Yemen, Arakan, Gazze, Somali, Sudan gibi kriz ve açlıkla boğuşan bölgeler için bayramın 1. günü de vekâlet alıyoruz” dedi.