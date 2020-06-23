Türkiye ve Azerbaycan arasında Covid-19'a ilişkin tecrübe paylaşımı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Emine Alp Meşe'ye Korona Virüs Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşlik etti. Kasımov'un beraberindeki heyette ise Azeri bilim insanları ve hastanelerden sorumlu Tıbbi Arazi Bölmelerini İdare Etme Birliği (TABİP) yetkilileri yer aldı.

İki ülkenin Covid-19 ile mücadelesinin masaya yatırıldığı toplantıda karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu. Görüşmede, Covid-19 için hastane enfeksiyon kontrolü, vakaların bulaşma zincirinin tespit ve kontrolü, semptom göstermeyen vakalara epidemiyoloji kontrolü, seroloji teşhis ve immunoglobulinlerin tespiti gibi konular ele alındı. Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de yürütülen çalışmalar ve güncel Covid-19 istatistiklerine ilişkin bilgiler verirken Azerbaycan tarafı da kendi ülkelerindeki güncel rakamları paylaştı.