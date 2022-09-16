Türkiye ve Cezayir'den ortaklaşa “Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, “Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitim ve tatbikat arazisinde (Gölbaşı/Ankara); dostluk ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla ‘Türkiye-Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi' icra edildi. Eğitimde, ‘Meskun Mahallerde Muharebe, Uzman Nişancı Harekatı, İlk Yardım ve Sıhhi Müdahale, Direkt Görev ve Özel Keşif Harekatı'na yönelik ortak taktik, teknik ve usuller ile ‘Müşterek Görev Planlaması' teknikleri tatbik edildi” ifadeleri yer aldı.