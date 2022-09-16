İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye ve Cezayir'den ortaklaşa “Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi”

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitim ve tatbikat arazisinde “Türkiye-Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi” icra edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, “Özel Kuvvetler Komutanlığı eğitim ve tatbikat arazisinde (Gölbaşı/Ankara); dostluk ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla ‘Türkiye-Cezayir Birleşik Özel Kuvvetler Eğitimi' icra edildi. Eğitimde, ‘Meskun Mahallerde Muharebe, Uzman Nişancı Harekatı, İlk Yardım ve Sıhhi Müdahale, Direkt Görev ve Özel Keşif Harekatı'na yönelik ortak taktik, teknik ve usuller ile ‘Müşterek Görev Planlaması' teknikleri tatbik edildi” ifadeleri yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.