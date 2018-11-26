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Türkiye ve Katar arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Katar Yüksek Stratejik Komite 4.

Toplantısı kapsamında Savunma Bakanları tarafından “Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü” ile “Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol” imzalandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen “Türkiye- Toplantısı" kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında, “Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü” ile “Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol” imzalandı.

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