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Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Katar’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" sona erdi.

Katar'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" sona erdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da icra edilen ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı"nın 10 Nisan tarihinde başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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