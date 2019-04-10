Türkiye ve Katar'dan ortak tatbikat

Katar'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da icra edilen ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı"nın 10 Nisan tarihinde başarıyla tamamlandığı belirtildi.