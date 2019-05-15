Türkiye ve KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğal Afetlerde Arama Kurtarma (DAK) birliklerinin katılımı ile "Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı" Ankara'da başladı.

Ankara'da General Eşref Akıncı Kışlası'nda yapılan tatbikata KKTC Güvenlik Kuvvetleri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından 8 arama kurtarma personeli ve TSK İnsani Yardım Tugayından 2 DAK Timi (2 subay, 6 astsubay, 11 uzman erbaş) ile 3 arama köpeği katıldı. Gruplandırma, 3 karma DAK Timi şeklinde oluşturuldu. Tatbikatta helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma (alan araması), kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma hususlarında ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirme ve iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı eğitimleri verilmesi hedefleniyor. 13 Mayıs'ta tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler başlatılırken, tatbikatın fiili bölümü 17 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.