Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir otelde düzenlenen 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi cihazları tanıtıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, üretilen yeni milli tıbbi cihazlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Üretilen milli ürünler yurt dışından katılan yabancı hekimlerden tam not aldı.

“Hedef dünya sağlık sisteminde ilk beş”

Hedeflerinin dünya sağlık sisteminde ilk beşe girmek olduğunu söyleyen Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yeni üretilen milli cihazların kalp ve damar cerrahisinde kullanılacağını ve cihazların son teknoloji ile üretildiğini kaydetti.

“Türkiye ‘yapay kalp' cihazı üretti”

Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünlerin dünya tıbbi cihaz sektörüne damga vuracağını aktaran Dinç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ‘yapay kalp' cihazında artık dışa bağımlı olmadan kendi imkanları ile üreten yerli ve milli üretimini gerçekleştiren çok daha güçlü bir ülkedir. Yeni tıbbi cihazlarımız, ilaçla tedavisi uzun yıllar süren ve hayati risk taşıyan hastalıklara kalıcı çözümler sunacaktır.”

Türkiye'nin Vasküler ve Endovasküler Cerrahi alanında da yeniliklere imza attığını vurgulayan Dinç, RD Global Invamed'in üretmiş olduğu ürünlerin ileri teknik özellikleri hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.