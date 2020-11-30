İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Yazarlar Birliği'nden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden

2019 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçı Ödül Töreni Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, “Yayıncılık Kamu Ödülü” ve Hayat Ağacı Eserine "Kültür Ödülü” olmak üzere iki ödül birden verildi.


Ödülleriyle yazarları ve eserlerini tanıtmak, eser sahiplerini teşvik ve taltif etmek amacını güden ve Türkiye Yazarlar Birliği'nce düzenlenen törende ödül, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan'a takdim edildi.


Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından verilen ödülü alan Dr. Zeki Eraslan, iki ödülü birden almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:


"Kurum olarak bu ödülü almakla sorumluluğumuz daha da artmıştır. Bu kadar kıymetli bir ödülü almak bizi yayıncılık alanında daha titiz, daha özenli ve dikkatli kılmaktadır. Kurum olarak Türkiye Yazarlar Birliğine ve Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a bizi iki ödüle birden layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.