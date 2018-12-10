Türkiye Yemen'e sesiz kalmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sürdürülen ''Yemen'e Sessiz Kalma'' yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, ''Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var'' dedi.

2015 yılında başlayan iç savaş sonrası ülkede oluşan kriz nedeniyle açlık ve hastalıkların giderek yayıldığı Yemen'in yardım çığlığına Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) sessiz kalmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sürdürülen “Yemen'e Sessiz Kalma” yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri Yemen'in Marib, Taiz, El Cevf, Sey'un şehirlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunarak, bölgedeki sivil halkın ihtiyaçlarının tespitini yapıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren TDV Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, ''Yemen'de İç karışıklıklardan ötürü yerinden edilerek mülteci durumuna düşen kişi sayısı 3 milyona ulaşmış durumda. Meşru hükümetin kontrolünde olan bölgelere dağılan mülteciler ağırlıklı olarak; Marib, Covf, Aden, Sey'un, Hadremevt olmak üzere diğer bölgelerde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. İlk günümüzde Yemen'in Sey'un kentine ulaştık. Sey'un iline, yoğun çatışmaların yaşanan Hudeyde kentinden gelen mültecileri ziyaret ederek gıda yardımlarımızı ulaştırdık'' ifadelerini kullandı.

Yardım faaliyetleri sırasında yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını aktaran Temelli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardım paketinde 10 kilogram pirinç, 25 kilogram un, 5 kilogram şeker, 2 litre yağ ve bir kutu konserve bulunduğunu belirtti.

''Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var''

Yemen'deki insani krizin iç savaşın etkisiyle ilerleyen günlerde etkilerini artıracağını belirten Temelli, ''Yemendeki İnsani Kriz iç savaş devam ettikçe daha da derinleşecektir. Barınma konusunda büyük sorunlar var. İnsanlar burada genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık insani yardım malzemesi ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bunda da çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Ziyaret ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme yüzünden günde 50 civarında başvuru geldiği belirtiliyor. Öncesinde de fakirlik oranının yüksek olduğu ülke de durum gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Sağlıksız ve yetersiz beslenmenin, sağlıklı gıdaya ve içilebilir suya ulaşım kolaylaşmadıkça bu durum devam edecek görünmektedir'' şeklinde konuştu.

Yemen'de yaşanan krizin en büyük mağdurları çocuklar. Yaşanan kriz sebebiyle açlık ve yoksulluğun giderek arttığı ülkede hastanelere gelen vakaların başında yetersiz beslenmeden kaynaklı çocuk hastalıkları yer alıyor. Hastaneye gelen vakaların en az 65'inin yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıklar olduğunu belirten Kara Hastanesi Çocuk Bölümü sorumlusu Dr. Lütfü Abdulmecid, yetersiz beslenmeden kaynaklı oluşan hastalıklarla ilgili gerekli müşahedeyi yaptıktan sonra çocukları tedavi altına aldıklarını söyledi. Dr. Abdulmecid, ailelerin iç savaş nedeniyle hastaneye ulaşmakta problem yaşadıklarını ve bu sebeple çocuk ölümlerinin sık yaşandığını ifade etti.