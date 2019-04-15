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Türkiye Yüzme Federasyonu Karmaları Bulgaristan'da tarih yazdı

Türkiye Yüzme Federasyonu Karmaları adı verilen 13 yaş bayan 14 yaş erkek Milli takım sporcularının katılım sağladığı Burgas Grand Prix 2019 müsabakaları büyük başarılara sahne oldu.

12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Bulgaristanın Burgaz kentinde düzenlenen müsabakalarda 69 sporcu mücadele etti.


Müsabakalarda sporcuların hırs ve azimleri gözlerden kaçmazken, sağlam temellerle oluşturulan ve yıldız, genç kadrolarına güçlü sporcular yetiştirmek adına çalışan teknik kadro yapılan yarışlarda detaylı analiz elde etme şansı buldu.


278 sporcu ve 23 kulübün katılım sağladığı müsabakalarda Millileri Açık yaş Kadın ve Erkek toplamında birincilik kupasının sahibi oldu.


Müsabakalarda elde edilen madalya sayıları şu şekilde:


"Açık yaş kategorisinde 8 Altın, 6 Gümüş, 12 Bronz, 13 - 14 Yaş Kategorisinde 28 Altın, 28 Gümüş, 23 Bronz, toplamda 36 Altın, 34 Gümüş, 35 bronz Madalyanın sahibi oldu."

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