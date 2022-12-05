"Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde "Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri" düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği “Türkiye Yüzyılı” vizyonunda yer alan “Sürdürülebilirliğin Yüzyılı” başlığı altında; Türkiye'de sanayicilerin ve ilgili paydaşların kaynakları verimli kullanma ve temiz üretim konusundaki farkındalıklarını artırmak ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkat çekmek amacıyla 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla “Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri” düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayide kirletmeden üretmenin mümkün olduğu vizyonu doğrultusunda, mevcut en iyi tekniklerin kullanımıyla endüstriyel emisyonların kaynağında azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla “Sanayide Yeşil Dönüşüm” çerçevesinde temiz ve çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması ve çevresel iyileşmeyle birlikte Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

“Sanayicilere kirletmeden üretmenin mümkün olduğu yürütülen örnek uygulamalarla anlatılacak”

Seminerde öncelikli amaç, sanayicilere kirletmeden de üretmenin mümkün olduğunu yürütülen uygulama örnekleriyle anlatmak. Çevre için yapılacak her yatırımın hem üretim kalitesini hem de küresel pazarda rekabet gücünü artıracağına vurgu yapılacak olan seminerde, yapılan çalışmaların Türkiye'nin havasını, suyunu, toprağını korumaya katkı sağladığı noktalar anlatılacak.

Üretimlerini çevre, enerji ve kaynak verimliliği açısından en temiz tekniklerle gerçekleştiren sanayi tesisleri için “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi”

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan Türkiye Yüzyılı vizyonunda, 'Sürdürülebilirliğin Yüzyılı' başlığı altında 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi' yer almaktadır. Bu çerçevede, üretimlerini çevre, enerji ve kaynak verimliliği açısından en temiz tekniklerle gerçekleştiren sanayi tesisleri için 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenlenerek çevre yatırımlarında fonlardan faydalanmalarına ve ihracatta eşit şartlarda rekabet etmelerine imkan sağlanacak, aynı zamanda da faaliyetleri esnasında çevreci yaklaşımda oldukları belgelenmiş olacak” denildi.

“Sürdürülebilirliğin Yüzyılı-Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi” hedefine vurgu yapılacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan “Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri” ile bilgiler şu şekilde aktarıldı:

“Seminerde, Avrupa Komisyonu temsilcisi ‘Yeşil Mutabakat' çerçevesindeki güncel gelişmeler doğrultusunda Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin revizyonu hakkında bilgi aktaracaktır. Ayrıca, direktifin iklim nötr hedefine ve döngüsel ekonomiye katkıları, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması uygulamasına geçişte temiz üretim tekniklerinin önemi ve AB ülkelerindeki uygulamalar gibi konular da AB uzmanları tarafından anlatılacaktır. Diğer taraftan, ülkemizdeki temiz üretim örnekleri kendi sanayicilerimiz tarafından, sanayiye yönelik teşvikler ve kurumsal çalışmalar da ilgili kurum/kuruluş temsilcilerince aktarılacaktır. Seminerde, şubat ayında Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından açıklanan Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi'nde geçen ‘temiz üretim teknolojilerinin teşvik edilmesi' konusuna ve ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusunu yaptığı ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonunda yer alan ‘Sürdürülebilirliğin Yüzyılı-Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' hedefine vurgu yapılarak, bu konuda sektör temsilcisi sanayicilerimiz ve teşvik imkanı sunan kurum/kuruluşlar ile geniş istişarelerin yürütülmesine imkan sağlanmış olacaktır.”