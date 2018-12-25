Türkiye'de 5 bin 251 koruyucu aile yanında 6 bin 419 çocuk büyütülüyor

Türkiye'de 2018 yılı itibariyle 5 bin 251 koruyucu ailenin yanında 6 bin 419 çocuğun bakımı sağlandığı açıklandı.

Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu ailelik uygulaması kapsamında 2012 yılından bu yana koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 5 kat gibi ciddi bir artış gösterdi. Yapılan bilgilendirmede; 2018 yılı itibariyle Türkiye'de 5 bin 251 koruyucu ailenin yanında 6 bin 419 çocuğun bakımı sağlanıyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) da 26 Aralık'ta (Yarın) 'Türkiye'de Koruyucu Ailelik' konulu bir panel düzenleyerek ailelere akılda kalan sorulara yanıt verecek. Panelde koruyucu aileliğin Türkiye'deki uygulama süreci, uygulamanın geliştirilmeye açık yönleri ve koruyucu aileliğin yaygınlaştırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirileceği de bildirildi.

Koruyucu ailelik nedir?

Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesinde uygulanan koruyucu ailelik uygulaması, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinden bakım alması mümkün olmayan çocukların devlet tarafından korumaya alınarak yetişme sürecinin sorumluluğunun koruyucu ailelerle paylaşılmasıdır. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların devlet korumasına alınmalarına sebep olan etkenler (kötü muamele vb.) düşünüldüğünde diğer çocuklara kıyasla daha dezavantajlı bir durumda oldukları değerlendirilebilir. Bu dezavantajlılık durumunun yetişme döneminde telafi edilmemesi ise hem ülkenin beşeri sermayesini oluşturan çocuklar için hem de ülkeler için gerek toplumsal gerekse ekonomik anlamda olumsuz çıktılar üretmektedir. Diğer taraftan, kuruluşlarda bakım alan halen pek çok çocuk bulunmaktadır. Dolayısıyla, koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmeye açık noktaların desteklenmesi, daha çok çocuğun uygulamadan faydalanması anlamında önemlidir.

Koruyucu olmak yada bilgi almak isteyen aileler; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 'koruyucu.aile.gov.tr' internet sitesinden de bilgi alabilir.