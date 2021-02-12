Türkiye'de aşılanan vatandaş sayısı 3,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, toplam yapılan aşı sayısı 3 buçuk milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aşı sayısına dair bilgi vererek, “Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3 buçuk milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı” ifadelerini kullandı.