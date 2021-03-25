Türkiye'de eğitim görmek için 105 ülkeden 6689 öğrenci başvuruda bulundu

Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip ve Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına başvurular tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin işbirliği ile yürütülen “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi” ve “Uluslararası İlahiyat Lisans Programları”na Avrupa'dan Afrika'ya, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara 105 ülkeden 6689 öğrenci başvuruda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, her alanda eğitimi önceleyen bir vakıf olarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her yıl uluslararası burs programları kapsamında farklı ülkelerden Türkiye'ye öğrenci getirerek eğitimlerine katkı sağladıklarını belirten Açık, “Bu yıl pandemi süreci olmasına rağmen burs programlarımıza çok yoğun bir ilgi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında hayırseverlerimizin de destekleriyle dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerinin makus kaderini değiştirecek bireyler olabilmeleri için ulaşım, konaklama ve burs gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası burs başvurularına ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Açık, geçen yıl 103 ülkeden 6274 öğrencinin başvuru yaptığı programlara bu yıl 105 ülkeden 6689 öğrencinin başvurduğunu, artan talebi karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ülkelerde yapılacak yazılı ve sözlü mülakatların ardından Türkiye'de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin belirleneceğini dile getiren Açık, “2021-2022 eğitim öğretim yılı için Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 325, Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı'na 200 olmak üzere toplamda 525 öğrencimizi ülkemize getirerek eğitim almalarını sağlayacağız. Hali hazırda Uluslararası Burs programları Kapsamında 101 ülkeden 2.625 burslu uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Bu öğrenciler Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri oluyor. Yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları bu anlamda da çok önem kazanıyor” şeklinde konuştu.