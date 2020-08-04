Türkiye'de eğitim görmek için 97 ülkeden 6 bin 295 öğrenci başvuruda bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) kardeşlik köprüleri kurmak ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası burs programlarına bu yıl, Avrupa'dan Afrika'ya, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara 97 farklı ülkeden 6 bin 295 öğrenci, Türkiye'de eğitim görmek için başvuruda bulundu.

TDV'nin yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan, Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı. Uluslararası öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası Burs Programlarına yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 Uluslararası Burs Programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı için 215, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 80 öğrenci olmak üzere toplam 295 öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanına kavuşacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 1993 yılından bu yana yurt dışında ve yurt içinde eğitim çalışmaları sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlatmış olduğu Uluslararası Burs Programları kapsamında her yıl dünyanın dört bir tarafından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduklarını ifade etti. Türkiye'nin yanı sıra gönül coğrafyasında eğitim çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde gören Türkiye Diyanet Vakfı'nın, dünyanın pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Burs Programı ve Uluslararası İlahiyat programı gibi projelerle eğitim imkanı sunduğuna dikkati çeken Açık, “Bugüne kadar 111 ülkeden binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sunan Vakfımız, burs imkanları ile birlikte barınma ve farklı eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor. Uluslararası öğrencilerin her geçen yıl artarak devam eden Türkiye'de eğitim görme isteği de bizleri mutlu ediyor. Bu yılda 97 ülkeden başvuru yapan 6 bin 295 öğrencimizden 295'ini ülkemizde misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarını ülkemize getirerek burada hem dini hem de kültürel eğitimlerine katkı sağlıyoruz”

Eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında Türkiye sevdalısı gençler yetiştirildiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Vakfımız, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlatmış olduğu Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Lisansüstü programlarla gönül coğrafyamızda kardeşlik köprüleri kurmaya ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunuyor. Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarını ülkemize getirerek burada hem dini hem de kültürel eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Sadece kendi evlatlarımıza değil, ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz. Dünya üzerinde, genel olarak eğitim-öğretime ve özelde ise din eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman toplumlara bu imkânı sunuyoruz.”

Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kurduklarını belirten Açık, bu öğrencilerin Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerini ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olduklarını söyledi.

Mülakat kapsamında adayların öncelikle öğrenci seçme sınavına sonrasında da Kur'an-ı Kerim okuma, anlama, ezberleme, dini bilgi düzeyi, genel kültür bilgi düzeyi, kendini ifade becerileri ve tercih bilincine sahip olma alanlarında mülakata tabi tutulacağını belirten Açık, mülakatta sıralamaya göre üstte yer alan adayların Türkiye'deki lise ve üniversitelerin kontenjanlarına göre yerleştirilmesinin yapılacağını vurguladı.

Öğrenci mülakatlarının Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Açık, mülakat sonrası değerlendirmelerin 30 Ağustos-15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını ve sonuçların 15 Eylül'de ilan edileceğini söyledi.

Açık, halen 86 ülkeden bin 88 öğrencinin; İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürürken, Uluslararası ilahiyat lisans programında 74 ülkeden 556 öğrenci, uluslararası ilahiyat lisansüstü programlarında 35 ülkeden 72 öğrenci, uluslararası ilahiyat programında 14 ülkeden 404 öğrencinin Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye'de eğitim gördüğünü belirtti.