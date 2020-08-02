Türkiye'de ilk defa online kurban kesimi

Pursaklar Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kesim işlemlerini canlı yayınla vatandaşların hizmetine sundu.

Kurban Bayramı namazını camilerde kılan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Alana maskesiz girişe izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kurban kesim alanında hazır bulunarak, vatandaşların sağlığını ilgilendiren tedbirler konusunda gerekli olan kurallara azami şekilde uyulması için uyarılarda bulundu.

Pandemi dolayısıyla alana gelen misafir sayısını en aza indirgemek için internetten destek alan Pursaklar Belediyesi, “http://seyret.pursaklar.bel.tr” internet sitesi üzerinden kurban kesimini canlı yayınladı.

Her yıl kurbanlarının başında kesim sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar, bu yıl yetkililere kurbanlarını teslim ederek ya da vekaletlerini vererek sadece yetkililerin alındığı alanda yapılan kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından etlerini teslim aldı.

“Sosyal mesafeli bir kurban bayramı yaşıyoruz”

Vatandaşların kurban kesim alanına pandemi kurallarına uyularak alındığını bildiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hijyen kurallarına uyarak, maskelerimizi takarak, fazla kalabalığa izin vermeden ve sosyal mesafeli bir Kurban Bayramı yaşıyoruz. Korona virüs tedbirlerine azami ölçüde dikkat ediyoruz. Yaşlılarımız, hastalarımız ve kurban kesim alanına gidemeyen aileler kesilen kurbanlarını ‘http://seyret.pursaklar.bel.tr' internet sitesi üzerinden canlı yayınla izleme imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizler için en güzel onur ve duygudur. Tüm hemşerilerimizin tekrardan Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıkla, huzurla, neşeyle geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurbanlarını Pursaklar'da kestiren vatandaşlar ise, hijyenik bir ortamda sağlık önlemleri alınarak ibadetlerini yerine getirmekten ve sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti.