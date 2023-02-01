Türkiye'de yaklaşık 200 bin kişi periferik arter hastalığından muzdarip

Türkiye'de 200 bin kişi periferik arter hastalığı dolayısıyla zor günler yaşarken, TemREN Aterektomi Sistemi ile tedavilerde yüzde 96'lık teknik başarı ile uzun dönemli yüksek performans ve etkin klinik sonuçlar sağlanıyor.

Türkiye'de özellikle 50 yaş üzerindeki ortalama 200 bin hastaya periferik arter hastalığı teşhisi konuluyor. Büyük çoğunluğu bacak bölgesinde görülen periferik arter hastalığı, atardamarların daralması ya da tıkanması sonucunda ortaya çıkıyor. Yıllar içerisinde çeşitli sebeplerle atardamar iç çeperlerinde yağ, kolesterol artıkları, kalsiyum ve beyaz kan hücreleri birikebiliyor. Bacak atardamarlarında, zamanla biriken bu zararlı maddeler aterom plakların oluşmasına neden oluyor. Bu durum ‘Ateroskleroz' (damar sertliği) olarak nitelendiriliyor.

Periferik arter hastalığı tedavi edilmezse hastalık ilerleyebilir ve yetersiz kan akışından dolayı ciddi doku hasarlarına yol açarak sağlığı olumsuz yönde etkiler. Hatta bu tıkanıklık sonucunda bacak kangrenleşebilir. Bu da ileri aşamalarda bacağın kesilmesine (ampütasyona) kadar gidebilir. Bu durumu önlemek için ateroskleroza uğrayan arterlere tedavi amaçlı stent veya balon yerleştirilir. Ancak aşırı veya tam tıkalı damarlarda stent veya balon yerleştirmek bu tıkanıklıktan dolayı mümkün olmayabilir.

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen TemREN Aterektomi Sistemi (damar tıraşlama) elmas şeklindeki uç tasarımı, maksimum lümen çapına ulaşılmasına yardımcı olurken, organik dokuya zarar vermeyen kusursuz yapısı sayesinde güvenli bir şekilde stent ve balon prosedürlerine hazırlık için damar içerisinde yıllar boyunca birikerek tıkanıklığa yol açan plakları keserek, dışarı çıkartır.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre; TemREN Aterektomi Sistemi kolayca ayarlanabilir rotasyonel hareket kabiliyeti sayesinde, cerraha stent veya balon yerleştirmede güvenli bir çalışma alanı sağlar. Bu sayede, yüzde 96'lık teknik başarı ile uzun dönemli yüksek performans ve etkin klinik sonuçlar sağlanır.