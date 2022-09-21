'su düzenlenen ve Türkiye'de yapılan ilk cerrahi kongre olan Dünya Fleboloji Kongresi'ne 56 ülkeden katılım gerçekleşti.

Dünyanın en prestijli toplantılarından olan Dünya Fleboloji Kongresi (UIP), 12-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen kongreye fleboloji (toplardamar hastalıkları) branşında 56 farklı ülkeden çok sayıda oturum başkanı, konuşmacı ve davetli katıldı. Toplardamar hastalıkları konusundaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin görüşüldüğü kongrenin açılış konserinde Orkestra Şefi Orhan Şallıel, konuk Tenör Bülent Kürekçi ve Soprano Opr. Dr Karin Bozkurt sahne aldı. Dans ve sema gösterilerinin de yapıldığı kongrede misafirler sanatla ve bilimle dolu bir hafta geçirdi. Dünya çapında ‘Turkish Glue' adıyla bilinen ve INVAMED Laboratuvarları'nda Türk bilim adamlarının geliştirdiği VenaBlock kongreye damgasını vurdu. Gerçekleştirilen sunumlarda 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 96 gibi bir başarı oranına ulaşan VenaBlock, katılımcı doktorlardan da onay aldı.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç açılış konuşmasında, “Özellikle kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak varis tedavisinin, dünyada en çok ikinci ölüm sebebi olan akciğer embolisinin tedavi yöntemlerinin konuşulduğu bir kongre. Cihazlar artık ülkemizde yerli imkanlar ile üretilebiliyor. Yerli firmalarımızın hemen hemen hepsi burada. Bizler de çalışmalarımızı elimizden geldiğince doğru şekilde, bilimsel kaynaklarla anlatmaya çalışıyoruz. Bugün bu kongrenin konusu olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünleri bilim insanlarımız, yerli üreticilerimiz ve üniversitelerimiz sayesinde üretir hale geldik. Burada 50'nin üzerinde ülke var ve burada üretilen ürünlerimizin ‘Made in Türkiye' markasıyla ihracatı yapılıyor. En doğru şekilde Türk hekimlerimiz tarafından bilimsel kaynaklar ile anlatılıyor. Yerli üretimin de ülkemizde oluşması için bizleri heveslendiren kalp damar cerrahlarına teşekkür ediyoruz” dedi.