Türkiye'deki 1.2 milyon Suriyeli çocuktan yüzde 62'si eğitime erişebiliyor

Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Brüksel Temsilciliği'nin düzenlediği “Mülteci Çocuklar ve Eğitim: Daha İyi Bir Gelecek için Kapsayıcılık ve İyileştirme” toplantısı, 2 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'de yaşayan 5-17 yaş arasındaki 1.2 milyon Suriyeli çocuğun yüzde 62'sinin eğitime erişim imkanı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yüzde 60'ının çocuklardan oluştuğuna, 5-17 yaş arasında olan 1.2 milyon Suriyeli çocuğun yüzde 62'sinin eğitime erişimi olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Bozay, çocukların dünyanın geleceği olduğunu ve onlara iyi bir gelecek sunmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinin artırılması için AB ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Büyükelçi Bozay, “Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında iki proje yer alıyor. Bunlar Suriyeli çocukların sosyal uyumunu ve eğitime erişimini destekliyor. Bu iki proje Suriyeli çocukların eğitiminde kritik bir rol oynuyor ve devam etmeleri oldukça önemlidir. Avrupa Komisyonu da bu projelerin devam etmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin farkında. Suriyeli çocuklara uygun eğitim sağlama yönünde hepimizin sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve hem bölgenin hem de Suriyeli çocukların geleceği için yükü paylaşmamız açısından bu etkinlik çok yerinde olmuştur. Bu vesileyle ASAM ve AB-Türkiye Dostluk Grubu'na katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sürecinin mevcut çalışmalara engel teşkil etmemesi için mülteci gruplarına yönelik 120 bine yakın danışmanlık hizmeti sunduk”

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, son 5 yıl içerisinde 2 milyon 295 bin 700 mülteciye ulaştıklarını belirterek, toplamda 4 milyondan fazla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Mülteci çocukların pandemi sürecinden olumsuz etkilenen grupların başında geldiklerini belirten Kavlak, 430 bin çocuğun çeşitli nedenlerle eğitime erişemediğini ifade etti. Kavlak, “Söz konusu veriler ağır bir tablo ortaya koyuyor. Okullaşmanın arttırılması ileride ortaya çıkabilecek birçok koruma problemine engel olacaktır. Çocuk işçilik, erken yaşta evlilik gibi sorunların önüne geçilmesi ve sosyal uyum süreçlerinin geliştirilmesi için de okullaşmayı arttırmalıyız. UNICEF ile birlikte yürüttüğümüz eğitime erişimin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında son 1 yıl içerisinde 50 bine yakın çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Pandemi sürecinin mevcut çalışmalara engel teşkil etmemesi için mülteci gruplarına yönelik 120 bine yakın danışmanlık hizmeti sunduk ve 17 binden fazla aile ve çocuğa değişen eğitim metotlarına yönelik danışmanlık sağladık. Kayıp bir nesil oluşmaması için mülteci çocukların eğitim ve diğer temel ihtiyaçlara erişimlerinin daha fazla desteklenmesi gerekiyor” dedi.

“Kurulacak bu ortaklıklar mülteci çocukların dayanıklılığını artıracak ve milyonlarca kişinin sabır ve azmine de katkı sağlayacaktır”

Pandemi sürecinde eğitimin geleceğini yeniden düşünmenin ve teknolojik öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir, sektörler arası kalıcı ortaklıkların kurulması gerektiğini belirtti. Tekdemir, “Eğitim uzmanları, teknoloji şirketleri ile ulusal ve uluslararası otoriteler arasında güçlü bir ortaklık kurulması gerekiyor. Kurulacak bu ortaklıklar mülteci çocukların dayanıklılığını artıracak ve milyonlarca kişinin sabır ve azmine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Covid-19'a karşı alınan önlemler çocukların eğitim olanaklarını engellememeli”

Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun karşılıklı anlayış ve dostluğu ilerleteceğini belirten AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, göç konusunun tek bir ülkenin çabalarıyla aşılamayacağını ve uluslararası iş birliğinin gelişmesi gerektiğini söyledi. Czarnecki, “Covid-19 mülteci çocukları olumsuz etkiledi fakat virüse karşı alınan önlemler çocukların eğitim olanaklarını engellememeli. Üretken ve ilgi çekici alternatif yöntemlerle birlikte uzaktan eğitime erişim çocukların eğitimden kopmaması için çok önemli. SGDD-ASAM mülteci çocuklar için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Umuyorum ki bu çevrim içi toplantı ileriye dönük daha verimli ve etkili projeler oluşturur” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde ise mülteci çocukların eğitim hakkına erişimi ve bu alandaki çalışmalar, Covid-19 pandemisinin getirdiği ilave zorluklar, kapsayıcı eğitim politikalarının önemi başlıkları ele alındı. Toplantının bir diğer katılımcısı olan UNICEF Türkiye Eğitim Şefi Brenda Haiplik, pandemi sürecinin bir sağlık krizi olması ile birlikte aynı zamanda büyük bir öğrenim krizi olduğunu vurguladı. Covid-19 pandemisi sürecinde çocuk işçiliğinin artma eğilimi gösterdiğini söyleyen Dr. Haiplik, UNICEF'in pandemi günlerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin duygusal iyilik hallerini geliştirmeye yoğunlaştığını belirtti. Haiplik, “UNICEF Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak EBA uzaktan eğitim platformuna erişim sağlayabilmeleri için öğretmen ve öğrencilere gerekli destekleri sağlamaya çalıştı. Bu dönemde MEB ve UNICEF, eğitim sektörü partnerleri ile birlikte ‘Okulda-Evde! Eğitim Her Zaman Her Yerde' adında ulusal çapta yaygınlaşan bir okula dönüş kampanyası başlattı. Yapmaya çalıştığımız her şey çocukları güvende tutmak ve şartlar ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktır” dedi.

UNICEF'in SGDD-ASAM ve diğer partnerler ile ortaklık içerisinde çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Dr. Haiplik, temel öğrenme kaynaklarını ulaştırmak için hassas çocuklar ve ailelerini (yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla) ziyaret etmenin ve hangi eğitim olanaklarına sahip olduklarını anlatmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

“Milyonlara Eğitim Sağlayın” çalışması

Nordic Edtech Forum Yönetim Kurulu Başkanı Mrt Aro, Türkiye ile çok uzun süredir iş birliği içerisinde oldukları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Küresel düzeyde herkesin yüksek kaliteli eğitime erişime ulaşması için çalıştıklarını ve dikkate değer bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Aro, "İnsanların eğitime erişimini artırmak istiyorsak kişilerin nasıl destekleneceğine karar verilmeli" dedi. Aro, Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim araçlarına ihtiyaç duyan öğrenci ve öğretmenleri desteklemek amacıyla “Milyonlara Eğitim Sağlayın” çalışması başlattıklarını ve 125 şirketin katılımı ile eğitim kaynaklarının ücretsiz olarak erişime açıldığını söyledi. İnovasyonun eğitim sektöründe çok da yeni bir uygulama olmadığını ifade eden Aro, eğitimde daima inovasyon gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, 2016 yılında SGDD-ASAM merkezlerinde Suriyeli, Iraklı, Afgan ve Türk çocukların bir araya gelmesiyle kurulan SGDD-ASAM Al Farah Mülteci Çocuk Korosu'nun söylediği Türkçe ve Arapça şarkılardan oluşan konser videoları beğeniyle izlendi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan SGDD-ASAM Brüksel Temsilcisi Murat Barış Koralp, başarılı bir toplantıya imza attıklarını ve bir sonraki etkinliğin pandemi sürecinden dolayı belki tekrar çevrim içi olarak gerçekleşeceğini fakat sorunların bir arada olup ortak çalışmalarla birlikte aşılabileceğini söyledi.