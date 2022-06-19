Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 10 artacak

2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor.

Henley & Partners'ın Küresel Vatandaşlık Raporu'na göre, milyonerlerin en fazla tercih edeceği üç ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya ve Singapur olması bekleniyor. Türkiye Direktörü Burak Demirel, yıl sonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere taşınmış olmasının beklendiğini, 2023'te ise bu rakamın 125 binle rekor kıracağını söyledi. Rapora göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu seneki göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Demirel, dolar milyoneri göçünün son 10 yılda yükselen bir trend olduğunu ve Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüşe geçtiğini belirtti. Bu sene hareketin tekrar başladığını ve yıl sonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere taşınmış olmasının beklendiğini ifade eden Demirel, "2022'deki milyoner göçü 2019 yılındaki 110 bin rakamından az olmasına karşın, asıl hareket 2023'te yaşanacak. Önümüzdeki sene rekor olacak şekilde 125 bin kişilik bir milyoner göç akışı bekleniyor. Varlıklı yatırımcılar ve aileleri, henüz sonuçlanmamış küresel düzenin yeniden şekillendirilmesi ve iklim değişikliğini de göz önüne alarak Covid-19 sonrası dünyaya ciddiyetle hazırlanıyorlar” dedi.

Demirel, “Örneğin, Sri Lanka'daki milyarder sayısının 2031 yılına kadar yüzde 90 oranında artması bekleniyor. Hindistan'ın ve Mauritius'un milyoner sayılarının ise yüzde 80 artacağı tahmin ediliyor. Bunlara kıyasla; ABD'nin milyoner sayısının yüzde 20, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere ülkelerinin milyoner sayılarının yüzde 10 artması bekleniyor. 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken Demirel, Türk vatandaşları Karayipler'de 100 bin dolar ile başlayan yatırım miktarıyla elde edebilecekleri vatandaşlık ile Şengen bölgesi ve İngiltere'ye vizesiz seyahat edilebiliyor. Avusturya ve Montenegro da yatırım ile vatandaşlık elde edilebilen diğer Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkıyor” dedi.

2022'de milyoner girişi en yüksek ilk 10 ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Singapur, İsrail, İsviçre, ABD, Portekiz, Yunanistan, Kanada ve Yeni Zelanda olacak. Ayrıca, çok sayıda milyonerin Mauritius ve Monako'ya taşınması bekleniyor. Öte yandan, en yüksek dolar milyoneri çıkışının yaşanacağı ilk 10 ülke ise sırasıyla; Rusya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Ukrayna, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Suudi Arabistan ve Endonezya olarak tahmin edildi.

Rapora göre, geleneksel olarak zengin yatırımcıları çeken ülkeler cazibelerini kaybediyor. Bir zamanlar dünyanın finans merkezi olarak lanse edilen Birleşik Krallık, 2022 yılı tahminlerine göre, 1500 net çıkışla istikrarlı bir şekilde milyoner kaybetmeye devam edecek. Bu eğilimin beş yıl önceki Brexit oylaması ve artan vergilerle başladığına işaret edilen raporda, Birleşik Krallık'ın 2017 senesinden bu yana yaklaşık 12 bin net milyoner kaybı yaşadığı belirtildi. ABD'nin cazibesinin de hızla azaldığı kaydedilen raporda, 2022'de 1500 net milyoner girişi olsa da 2019'daki 10 bin 800 kişilik milyoner göçüne oranla büyük düşüş yaşandığı vurgulandı. Öte yandan, Çin'de de bu yıl 10 bin net milyoner çıkışı beklenirken, Çin'in Avustralya ve ABD ile olan ilişkilerinin bozulması uzun vade için önemli bir endişe kaynağı oluyor.