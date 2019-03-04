Türkiye'deki Mısırlılardan Sisi'ye 'dur' çağrısı

Mısırdan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Mısırlılar, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği önünde basın açıklaması düzenledi.

Mısırdan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Mısırlılar, Sisi darbesini kınamak için bugün Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Mısır halkına destek için İnanç Özgürlüğü Platformu adına konuşan Hanefi Sinan, zalimlerin zulmünün yeni bir versiyonunda bir arada olmaktan üzgün olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin, sorgulanması gereken bir kurum haline dönüştüğünü söyleyen Sinan, "Birleşmiş Milletler, yeryüzünde nerede bir mazlum varsa onu korumakla görevli olduğunu ifade etmesine ve kuruluş bildirgesinde bunu tüm dünya'ya açıklamasına rağmen, Özelde mazlumlar, genelde tüm Müslümanların üzerinde, adeta zalimin örtü görevini gördüğünü, bütün dünya biliyor" diye konuştu.

BM'nin, Afganistan'da, Suriye, Irak ve Lübnan'da kör ve sağır olduğunu aktaran Sinan, BM'nin yıllardır söylediklerini yediğini belirtti. Zulmün sadece yanana değil, bir gün yakanı da yakabileceğini anlatan Sinan, "BM, Nasıl olur da bir darbe hükümetini, bir darbecinin hükümetini meşru kabul eder ve onun yanında saf almayı kendisine ölçü edinir" diyerek, BM'nin zulmün ortakçısı ve paydaşı olduğunu iddia etti.

Düzenlenen toplantıda, Mısırlı halk adına konuşma yapan Abdelrahman Mohamed, Mısır'da, Sisi'nin masum insanları idam ettiğini söyledi. Bazı ülkelerin Sisi'ye destek verdiğini söyleyen Mohamed, dünyanın bu zulmü görerek ve bilerek sessiz kaldığını aktardı.

Mısır'da, 9 vatandaşlarının idam edildiğini söyleyen Mohamed, "Sisi'nin, 50 kişiyi idam etmeye niyeti var. Yakın zamanda belki bugün belki yarın, hükümleri verilecek. Bizler, masum arkadaş ve kardeşlerimiz için bütün dünyayı elinden ne gelirse yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Müslümanların sessiz kalmadan, onların desteklerini isteyen Mohamed, "Müslümanlar bir şey yapmazsa, kim yapacak. Biz tüm Dünya'dan bir şey yapmalarını bekliyoruz. Artık Sisi birilerini hapse almıyor, sadece idam ediyor. Polis sokakta birilerini gördüğünde eğer düşüncesini beğenmezse onu öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Dünyadan sadece tek bir şey istediklerini söyleyen Mohamed, "Biz dünya'dan bir şey istiyoruz. İdam edilecek insanların cezaları durdurulsun ve hapisten çıksınlar" söyleminde bulundu.

Grup, basın açıklaması yaptıktan sonra, kontrollü bir şekilde dağıldı.