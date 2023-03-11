Türkiye'deki sözde en üst düzey terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın karanlık geçmişi

"Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın karanlık geçmişi terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Terörist Yalçınkaya'nın, 2018-2023 yılları arasında güvenlik güçleri ve sivillerden oluşan 49 kişinin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildi. 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu çerçevesinde çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın karanlık geçmişi, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

1993 yılında terör hayatı başlayan Yalçınkaya, 2018 yılına kadar yurt içinde ve Irak'ta çeşitli ‘sözde' kamplarda ve bölgelerde faaliyet gösterdi. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu Yalçınkaya, 2018 yılından itibaren Türkiye'ye geçerek, 2017 yılında etkisiz hale getirilen sözde Botan Saha 3'lü yürütmede YJA-STAR sorumlusu olarak görevli Delal Amed Hülya Eroğlu isimli BTÖ mensubunun yerine geçti. 8 Nisan 2021 tarihinde ise sözde Botan Sevk İdare Komutanı olarak faaliyet yürüten Özgür Gabar Fırat Şişman'ın operasyon esnasında yaralı olarak ele geçirilmesinin ardından sözde Botan Sevk İdare Komutanı olarak görevlendirildi.

Yalçınkaya, örgütte kaldığı süre içerisinde birçok eylemin talimatını verdi ve birçoğuna bizzat katıldı. 1993-1996 yılları arasında Diyarbakır'da birçok silahlı eylemde yer aldığının yakalanan ve teslim olan BTÖ mensuplarının vermiş olduğu ifadelerden anlaşıldığı üzere sözde Garzan Eyaletinde faaliyet yürüten kadın örgüt mensuplarına eylem talimatı verdiği belirlenen Yalçınkaya hakkında, Özgür Gabar Fırat Şişman isimli BTÖ mensubunun mülakatında “19 Haziran 2012 tarihinde Hakkari/Yüksekova Yeşiltaş bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 9 şehit ve 19 yaralının olduğu saldırı eyleminde yer aldığını kendisi bana anlatmıştır” şeklinde beyanda bulunduğu kayıtlara geçti.

Geçmişinde eli kanlı pek çok faaliyete katıldığı anlaşılan Yalçınkaya'nın, 2018-2023 yılları arasında 12 jandarma personeli, 10 Kara Kuvvetleri personeli, 14 güvenlik korucusu, 3 emniyet personeli ve 10 sivil vatandaş olmak üzere toplam 49 kişinin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Yalçınkaya'nın, 2018 yılından itibaren sözde Botan Sevk İdare Komutanlığında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünden dolayı; Şırnak, Siirt ve Van ile Mardin'in Dargeçit ilçesindeki BTÖ mensuplarınca gerçekleştirilen birçok eylemin planlayıcısı ve karar vericisi olduğu belirlendi.