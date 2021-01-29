Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'den Çin'e gidecek Bor treni ve Rusya'ya gidecek olan ilk blok ihracat treni Ankara Gar'ından yola çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlandı.

"Eti Maden ve TCDD'nin yaptığı güçlü iş birliğiyle Çin'e ilk bor ihracatımızı gerçekleştireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, programda bir konuşma yaparak, "Bugün Eti Maden ve TCDD'nin yaptığı güçlü iş birliğiyle Çin'e ilk bor ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatını gerçekleştiriyoruz. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka'dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in Şiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat'ta tamamlayacak inşallah. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Şiyan şehrine ulaşacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Dünya artık hız dünyası ve bu küresel rekabette, saatlerin hatta dakikaların bile büyük önemi var. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla artık 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Özellikle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme trendi devam eden navlunlara karşı TCDD'nin yaptığı yurt dışı taşımacılık yeni bir alternatif ve önemli bir fırsat imkânı doğuruyor bizler için. Süreden tasarruf edebileceğimiz bir süreç. Sadece bizim açımızdan değil, ihracat yaptığımız pazarlar açısından da ciddi bir kazanım olacak. Hız, kalite ve maliyet unsurlarını ne kadar optimal ve efektif bir şekilde yönetebilirsek, küresel rekabetteki yerimizi de aynı oranda sağlamlaştırırız" ifadelerini kullandı.

"Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Çin, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekiyor. Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık. Maden tarafında yüzde 31, doğal taşta ise yaklaşık yüzde 35'lik bir ihracat payına sahibiz. Özellikle blok mermer-traverten, bakır, doğal taş ihracında ilk sıralardayız. Bor cevheri de Çin pazarında güçlü olduğumuz alanlardan biri. Eti Maden'in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70'lik bölümünü, yani yılda 600 ila 700 bin tonluk bor ürünleri satışını Çin'e yapıyoruz. Eti Maden'in bölge pazarında Çin, ilk sırada yer alıyor.

Eti Maden'in Çin pazarından bu yılın ilk dört ayı için aldığı 400 bin tonluk sipariş miktarı, 2021'de de Çin'deki pazar payımızın artarak, liderliğimizin güçlü bir şekilde süreceğine işaret ediyor. Sadece Çin değil, Asya pazarının genelinde ciddi bir büyüme potansiyelimiz var. Bugünkü iş birliğimizle Uzak Doğu pazarına ihracatımızı inşallah çok kısa bir sürede daha yukarılara çekeceğiz. Madencilik sektörümüzle bir araya geldiğimizde, salgın sonrası dönemde uluslararası pazardaki payımızı nasıl artırabiliriz bunun yollarını konuşuyoruz. Dünya piyasaları toparlanmaya başladıkça, bizler de bu ekonomik hareketlenmeden daha fazla pay almak istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı yatırımlarını, gerekli iş birliklerini bugünden hayata geçirmeye başladık. Bugün adımını attığımız bu iş birliği Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar bizlere önemli bir avantaj sağlayacak. Hem coğrafi özelliğimizin avantajı, hem üretim gücümüz hem de güçlü lojistik altyapımızla inanıyorum ki çok kısa bir sürede Türk madenciliği dünyanın pek çok yerine ulaşacak. Eti Maden'in başlatmış olduğu bu girişim sektörümüze de örnek olacak. Demir yolu vasıtasıyla madenlerimizi daha kısa bir sürede dünya pazarlarıyla buluşturacağız. İnşallah yakında Türkiye'nin bor cevheri, Türkiye'nin demir yoluyla yeni ülkelere, yeni pazarlara girecek, kalitesiyle Türkiye'nin en önemli markalarından biri olmaya devam edecek."

Karaismailoğlu: "Ülkemizin ihracatının artırılması hepimizin hedefidir"

Daha önce denizyolu ve karayoluyla yapılan bu taşımanın demiryolu ile yapılıyor olması, Türkiye'de demiryolu alanındaki atılımların ve demiryolu işletmeciliğine duyulan güvenin sonucu olduğunun altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimizde Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin650 Kilometre yol kat edecektir. Ülkemizde üretilen 3 bin321 adet bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine taşınacaktır. Daha önce denizyolu ve karayoluyla yapılan bu taşımanın demiryolu ile yapılıyor olması, Türkiye'de demiryolu alanındaki atılımların ve demiryolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur. Ülkemizin ihracatının artırılması hepimizin hedefidir. İhracatımızı artırmak yolunda devletimiz tarafından yapılan tüm hamleleri destekler nitelikte olacak bu taşıma, Türkiye-Rusya demiryolu hattının karşılıklı çalışması açısından da son derece önem arz etmektedir. Karayolu-demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan bu taşıma ihracatçılarımıza çok önemli bir alternatif olacaktır. Konteyner ve tır kasası taşımalarının demiryolu ile yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri düşecek ve rekabet gücü artacaktır" diye konuştu.

"1000 ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin'in X'ian şehrine taşınacak"

Karaismailoğlu, "Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi artık Çin'e düzenli bir şekilde ihracat trenlerimizi gönderiyoruz. Çin trenlerimizin bir yenisi daha bugün yola çıkıyor. Trenimizle, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1.000 ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin'in X'ian şehrine taşınacak. Eti Maden Boraks ihracat yüklemesini Kırka Bor Değirmenözü İltisak Hattında yapıyoruz. Yük taşımacılığının artırılması amacıyla fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük potansiyeli olan merkezlere demiryolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatlarına büyük önem veriyoruz. 83,51 kilometre uzunluğunda 5 adet iltisak hattının yapımı şu anda devam ediyor. Ülkemizi, bölgesinin lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerimizin yükünü demiryolu ile taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdik.2 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Konya(Kayacık) lojistik merkezi ile birlikte bugüne kadar 11 adet lojistik merkezi işletmeye aldık. Yakında yapımını tamamladığımız Kars Lojistik Merkezi'nin de açılışını yapacağız. Yaptığımız yatırımlarla birlikte karasal yük taşımacılığı içerisindeki demiryolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'den yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez ve Bakan Karaismailoğlu trenleri uğurladı.