Türkiye'den deprem ile sarsılan Haiti'ye yardım eli

7,2'lik depremle sarsılan ve 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiği yıkıcı deprem sonrası Türkiye, AFAD eliyle Haiti'ye insani yardım ulaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yardımları taşıyacak olan Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi bir uçak, içindeki yardım malzemeleri ile birlikte Ankara'dan havalandı.

14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişinin yaralandığı deprem sonrası, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişi de yardıma muhtaç kaldı. Depremden hemen sonra Türkiye'nin yardım teklifi Haiti'ye iletildi ve hazırlıklara başlandı. Haiti makamlarınca da Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Bu kapsamda 80 adet çadır, 270 adet hijyen kolisi ve 222 tane gıda kolisi olmak üzere toplamda 16 ton yardım malzemesi; Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti'ye ulaştırılacak. Uçakla birlikte 7 Kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidiyor.