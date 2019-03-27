İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'den hareket eden bir gemi Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı

İstanbul Tuzladan Trablus’a giden Palau Bayraklı EL HİBLU 1 isimli yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.

İstanbul Tuzladan Trablus'a giden Palau Bayraklı EL HİBLU 1 isimli yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.


Alınan bilgiye göre, 22 Mart'ta İstanbul Tuzla'dan kalkan Palau bayraklı 52 metre boyundaki içinde 6 personel bulunan ELHİBLU 1 isimli tanker, Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemide sadece kaptan Türk olup diğer personellerin 4'ü Hintli birisi ise Libyalı olduğu öğrenildi. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin söz konusu tankere müdahale için hareket ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.