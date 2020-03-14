Türkiye'den KKTC'ye, Korona virüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti

KKTC Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere aşı, ilaç, tıbbi malzeme ve Korona virüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren Hibe Anlaşması, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020 tarihinde Ankara'da imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 24.02.2020 tarihli ve 2138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dâhil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.

Bahse konu yetkiye istinaden KKTC Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere aşı, ilaç, tıbbi malzeme ve Korona virüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren Hibe Anlaşması, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020 tarihinde Ankara'da imzalandı.

Söz konusu hibe kapsamında malzemelerin ilk bölümü KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros'a 13 Mart 2020 tarihinde teslim edildi. Malzemelerin bugün KKTC'ye ulaşması bekleniyor.