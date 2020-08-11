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Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak” ifadeleri kullanıldı.

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