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Türkiye'den Lübnan'a yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisine temel tüketim malzemelerinin yüklendiği konteyner gemisinin Lübnan’a ulaştırılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisine temel tüketim malzemelerinin yüklendiği konteyner gemisinin Lübnan'a ulaştırılacağını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisine temel tüketim malzemelerinin yüklendiği konteyner gemisinin Lübnan'a ulaştırılacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hibe edilen temel tüketim malzemeleri, Mersin Limanı'nda konteyner gemisine yükleniyor. Temel tüketim malzemeleri Beyrut Limanı'na ulaştırılacak” ifadelerine yer verildi.

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