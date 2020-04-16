Türkiye'den Somaliland'de korona virüs ile mücadeleye destek

Covid-19 pandemisi ile mücadelede büyük sorunlar yaşayan Somaliland Sağlık ve Gelişim Bakanlığının acil yardım talebi üzerine ülkedeki 12 devlet hastanesi ve 6 geçici hastane ile sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere 2 bin 400 litre antiseptik, 4 bin 800 litre çamaşır suyu, bin 280 litre el dezenfektanı yetkililere teslim edildi. Malzemelerin teslim töreninde konuşan Somaliland Sağlık Geliştirme Bakanı Omar Ali Abdillahi, “Bildiğiniz gibi dünya yoğun bir şekilde Covid-19 pandemisine karşı savaşıyor ve Somaliland bu ülkelerinden birisi. Bu desteği en ihtiyaç duyduğumuz dönemde bize ulaştırdığınız için Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz bu temizlik ve hijyen malzemeleri Covid-19'a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayacak” dedi.

Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ali Noyan Çoşkun ise, “Türkiye Cumhuriyeti kardeş Somaliland halkının yanındadır ve elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Bu küçük hediyeyi TİKA, Türk halkı adına size ulaştırmıştır. Sağlık ve Gelişim Bakanlığının bu pandemiye karşı güzel işler ortaya çıkarıp kazanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık ve Gelişim Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Mohamed Abdi Hargeye de, “Bu hijyen maddeleri Covid-19'a karşı mücadelecimizde başarıya ulaşmamız için bize yardımcı olacak. Bu maddelerle hastanelerimizin temizlik koşulları iyileşecek ve sağlık çalışanlarımız temiz ve hijyenik bir ortamda halkımıza hizmet verecek. TİKA, 2018 yılında bakanlığımıza hastane cihazları vererek, hastanelerimizdeki cihaz kıtlığını azalttı. Şimdi de pandemi ile savaşımıza yardımcı oluyor. Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.