İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'den Somali'ye malzeme yardımı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali’ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali'ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.


Türkiye, Korona virüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali'ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.


Yardım paketleri, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da yetkililere teslim edilecek.


Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da malzeme yardımında bulunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.