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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali’ye ulaştırılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali'ye ulaştırılacağını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali'ye ulaştırılacak” denildi.

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