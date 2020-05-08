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Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’ya tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna'ya gönderildiğini açıkladı. Gönderilen malzemeler, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Deniz Yarbay Cengiz Çevik tarafından karşılandı. Malzemelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy'e yazdığı mektup da yetkililere teslim edildi.

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