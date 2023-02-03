İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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