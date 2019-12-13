Türkiye'nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü'ne can suyu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kars'ta bulunan ve Türkiye'nin 13. Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü'nün kurak geçen dönemlerde kuruma riskine karşı can suyu temin etmek maksadıyla su kuyusu açtı.

Başta uzunbacak, angıt, sakarmeke, karaboyunlu batağan, dikkuyruk, sığıcık, bozkaz olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, havaların kurak geçtiği dönemlerde kuruma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gölün karşılaştığı bu riski ortadan kaldırmak, kurumasını engellemek ve tekrar canlandırarak yüzbinlerce kuşu ağırlayabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü, Kars Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde DSİ, göle can suyu sağlamak için 140 metre derinlikte bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 24 litre suyun çekilebileceği kuyu ile gölün kuruması engellenecek. Böylece Kars'ın önemli turistik bölgelerinden birisi olan ve Afrika-Avrasya kuş göçü yolu üzerinde yer alan Türkiye'nin 13. Ramsar alanı ve Doğu Anadolu'nun 1. sıradaki önemli kuş cenneti olan Kuyucuk Gölü'nde doğal hayatın devam etmesine katkı sağlanmış olacak.