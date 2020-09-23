Türkiye'nin AB yolundaki çalışmaları Bulgaristan ile iş birliği içinde sürüyor

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan ile Türkiye arasında 2004 yılından beri ikili olarak yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar Trakya bölgesine 70 milyon Euro'luk AB fonu aktarıldı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik aşamasında olan ülkelerin AB kurumları yanı sıra diğer üye ülkelerle de ikili ilişkilerinin önemli olduğu bilinmekte. 2007 yılında AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan ile Türkiye arasında 2004 yılından beri ikili olarak yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar Trakya bölgesine 70 milyon Euro'luk AB fonu aktarıldığı açıklandı.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Program kapsamında uygulanan projeler aracılığıyla Edirne, Kırklareli, Bulgaristan'da Hasköy, Yambol ve Burgaz'da 200'ü aşkın proje tamamlandı. 50'den fazla projenin uygulaması ise devam ediyor. 2004'ten bu yana bölgede 70 Milyon Euro'nun üstünde AB fonu kullanıldı. Uygulanan bu projelerle çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında bölgedeki kamu kurumları, belediyeler, okullar, üniversiteler, ticaret odaları, gençlik, doğa ve kadın derneklerini de içeren çeşitli sivil toplum kuruluşları desteklendi. Şu anda yeni bir dönemin hazırlığı içindeyiz. 2021-2027 döneminde işbirliğimizin yöneleceği alanların tespiti için çalışmalarımız geçen yıldan beri sürmektedir. Bu kapsamda, esasen AB müktesebatıyla belirlenen konulardan Program alanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan alanların hangileri olduğunu belirlemek üzere çalışıyoruz. Şubat 2019 itibariyle başlamış olan Interreg-IPA Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 programlama dönemine ilişkin bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz yıl her iki ülkenin temsilcilerinden oluşan bir Ortak Çalışma Grubu oluşturulmuştur.”

İlk olarak 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı eş başkanlığında gerçekleştirilen Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nın 24 Eylül Perşembe günü çevrimiçi olarak yapılacağının bilgisini paylaşan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, iki ülkenin yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katılım sağlayacağı toplantıya, Kaymakcı ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İmar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova başkanlık edeceğini duyurdu. Toplantıda, program alanının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek olan 2021-2027 dönemine ilişkin öncelikli alanlar ve seçilen alanlarda proje uygulamak için nasıl bir yol izleneceği konusunda iki ülkenin ve Avrupa Komisyonu'nun bir mutabakata varması bekleniyor.

Avrupa'da daha yakın komşuluk

Türkiye, program ile Avrupa'da komşuluk bağlarının güçlendirilmesini ve komşular arasında iletişim ve etkileşimi hedefliyor.

Bugüne kadar programdan elde edilen başarının artarak devam etmesi için proje uygulama kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki kurumların projelere yeterli sayıda insan kaynağı ayırması önem arz ediyor.