Türkiye'nin Adalet Yönetimi tecrübesi TİKA ile dost ülkelere aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğinde Sudan, Uganda, Somali, Filistin, Irak, Cezayir, Cibuti, Mozambik, Tunus ve Zambiya'dan hâkim ve savcılara yönelik "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Çevrimiçi Kolokyum Programı" düzenlendi.

Program kapsamında Uyap, Adli Tıp Kurumu ve İhtisas Mahkemelerinden akademisyen, hâkim, savcı ve uzmanlar tarafından çeşitli seminerler verildi.

10 ülkeden 26 hâkim ve savcının katıldığı kolokyumun açılış programında konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, faaliyet gösterdiği ülkelerde birçok sektörde projeler yürüten TİKA'nın hukuk alanında da her türlü destek ve işbirliğine açık olduğunu belirtti. Tanyeli, TİKA olarak çeşitli ülkelerden hukuk insanları arasında iletişim köprüsü kurmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise yaptığı konuşmada, “Yargının kurucu unsurları olan hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitim, hâkim ve savcı adaylarına yönelik meslek öncesi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisi, Türk yargı sistemi için çok önemli bir görev ifa etmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.” dedi.

Özdemir, çeşitli ülkelerden hâkim ve savcılarla karşılıklı tecrübe paylaşımına vesile olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. 4 gün süren kolokyum kapsamında 10 ülkeden katılan hakim ve savcılara çeşitli konularda seminerler verildi. TİKA'nın Adalet Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında Adalet Akademisi işbirliğiyle hakim ve savcılara yönelik çeşitli eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi planlanıyor.