Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ilkyardım kitabı raflardaki yerini aldı

Türkiye'de bir ilk olan çocuklara yönelik ilkyardım kitabı “Ne Yapmalı?” raflardaki yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, çocuklar açısından ilkyardım alanında önemli bir eksiği tamamlayacak olan bir kitap hazırladı. Fizyoloji alanında doçent ve tıbbi KBRN doktorantı olan Ahu Pakdemirli, aynı zamanda ilkyardım eğitmeni ve yıllarca paramedik öğrencilerine de ders verdi. Pakdemirli'nin bu tecrübeleri “Ne Yapmalı?” kitabı ile hayat buldu. Türkiye'de çocuklara ilkyardımı geniş kapsamda resimlerle anlatan ilk ve tek kitap olan “Ne Yapmalı?”, diğer ilkyardım kitaplarından oldukça farklı. Çocuklar için referans kitap olsa da 7'den 77'ye herkesin elinden düşüremeyeceği nitelikte bir kitap olan “Ne Yapmalı?”ya yurt dışından da talep geliyor.

Kitabın kısa sürede dikkat çekmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, “Yurt dışından talep gelmesi bizleri çok mutlu etti. Aslında bu beklediğimiz bir talepti. Çünkü sadece ülkemizde değil yurt dışında da benzerleri çok az sayıda bulunmakta. Öncelikle İngilizce, Fransızca ve Arapça çeviri çalışmaları yapılacak. İngilizce'ye belli bölümlerinin tercümesini kendim yaptım ve kataloglara da konuldu” diye konuştu.

Görme engelli çocuklar da kitaptan faydalanabilecek

Kitaptan görme engelli çocukların da faydalanacağına vurgu yapan Pakdemirli, “Hep hayalim olan bu kitabı bitirdiğimde ilk işim Braille alfabesi ile de basılması ve seslendirilmesiydi. Şu an Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ile bu çalışmamızı yürütmekteyiz. Kazalar veya yaralanmalar sadece gören gözlerin başına gelmiyor. Görme engeli olan çocuklar da bu durumlarda ne yapması gerektiğini öğrenmeli” dedi.

İlkyardım bilmenin hayat kurtaracağına vurgu yapan ve aynı zamanda kendisi de 4 çocuk annesi olan Pakdemirli, “Başıma gelmez diye düşünmemek lazım. Evde pek çok anne veya aile büyükleri çocuklarla yalnız kalıyor. Hep çocuğu emanet ederiz kapıdan çıkarken ama ya evdeki büyüğün başına bir olay gelse. Çocukların ilkyardım bilmesi sadece kendilerine değil etrafındaki büyüklere de faydalı olur. Eğer siz bu kitabı çocuğunuzla beraber okursanız ve aile büyüğünüzle yalnızken annenizin şekeri düşse bilirsiniz ki çocuğunuz şeker düşmesinde veya komasında ne yapması gerektiğini biliyor; içiniz rahat etmez mi. Bu açıdan bu kitabı çok önemsiyorum” diyerek konunun önemine dikkat çekti.