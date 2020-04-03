Türkiye'nin dört kültürel değeri daha UNESCO yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye tarafından 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ulusal aday dosyası olarak ‘Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı', ortak olarak da Türkiye'nin moderatörlüğünde Azerbaycan ile birlikte ‘Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü', Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte ‘Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği' ve Azerbaycan ile birlikte ‘Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı' dosyalarını UNESCO'ya sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, yaptığı açıklamada UNESCO nezdinde etkin olarak gerçekleştirilen somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışması ile kültürel değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin kayıtlı unsur sayısı 20'ye çıkacak

Türkiye, 18 unsur ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Jamaika'nın başkenti Kingston'da bu yıl 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda daha önce sunulan iki unsurun daha listeye eklenmesi ile sayının 20'ye ulaşması bekleniyor. Söz konusu bu dosyalar Türkiye'nin moderatörlüklerinde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte ortak dosya olarak sunulan ‘Minyatür Sanatı' ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan ‘Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme'.