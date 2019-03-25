Türkiye'nin en büyük kongre merkezi Kuzey Yıldızı'nda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek salon olarak Türkiye'nin en büyük kongre merkezini Başkent'e kazandırdı. Ankara artık; fuarların, sergilerin, konferansların, oditoryumların ve ulusal-uluslararası toplantıların da Başkent'i olacak.

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı içinde inşa edilen “Kuzey Ankara Merkez Camii, Külliye, Otopark ve Kongre Merkezi” resmi açılış için gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 2013 yılında yapımına başlanan proje kapsamında, 4 minareli Merkez Camii ile içinde; kütüphane, satış yerleri, bedesten, restoranlar gibi birçok alan yer alıyor. Göz kamaştıran bir eser olarak sayılan “Kuzey Ankara Camii ve Külliye, Otopark ve Kongre Merkezi”nin açılış için hazır olduğunu belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Külliye'nin Başkent'in önemli giriş noktalarından Esenboğa Havaalanı Yolu üzerindeki Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi içindeki rekreasyon alanında yer aldığını söyledi.

5 bin kişilik modern kongre merkezi

Külliyenin dışında ulusal ve uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapacak 50 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bin kişilik Kongre Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldığını ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Tek salon olarak Türkiye'nin en büyüğü olma özeliğine sahip 5 bin kişilik Kongre Merkezimizde çeşitli gösteriler, toplantılar, seminerler ile panellerin yapılacağı Konferans Salonumuzun dışında ayrıca 400 kişilik VİP Toplantı Salonu, 500 araçlık kapalı otopark, bin 200 kişilik yemekhane binası da hizmet verecek.”