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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin Kırgızistan’a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin Kırgızistan'a ulaştığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere Kırgızistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderildiği belirtilerek, "Kırgızistan'a gönderilen yardım malzemelerini Başbakan Yardımcısı İsmailova Cekşenbaevna, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı K. Şadıkanov, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ermek Omuraliev, Bişkek Büyükelçisi C. Kamil Fırat, Askeri Ataşemiz Albay Mehmet Fatih Taş karşıladı" denildi.

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