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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlar Venezuella'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den havalanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuella’ya ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den havalanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuella'ya ulaştığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella'ya indi. Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.


Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı Sn. Nicolas Maduro'ya yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Yrd. D. Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı” ifadelerini kullandı.

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