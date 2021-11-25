Türkiye'nin ikinci Üniversite ve Sanat Müzesi Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi yenilendi

Başkentin ilk, Türkiye'nin ikinci Üniversite ve Sanat Müzesi olan Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nin yeniden yapılandırılması sonrası müzede sergi açılışı düzenlenerek sanat eserleri sunuldu.

Gazi Üniversitesi çeşitli bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle 95. yıldönümünü kutluyor. Bu kapsamda başkentin ilk, Türkiye'nin ikinci Üniversite ve Sanat Müzesi olan Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi yeniden yapılandırıldı. Yapılandırma sonrası müzede etkinlikler düzenlendi. Açılışını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yaptığı sergide, çağdaş Türk sanatçılarının ve günümüz sanatçılarının resim, heykel, seramik, grafik, baskıresim ve fotoğraf gibi alanlara ait eserlerinden örnekler yer aldı. Müzede yer alan eserlerin birçoğunun Gazi Üniversitesi mezunu sanatseverlere ait olması ise dikkat çekti. Rektör Yıldız ve müzede emeği geçenler, müzenin yeni halini inceledi.

Müze hakkında çeşitli bilgiler veren Rektör Yıldız, öğrencilerin ve vatandaşların müzeyi mesai saatleri içerisinde ziyaret edebileceklerini belirtti. Yıldız, müzeye ‘yaşayan müze' adını verdiklerini de ekleyerek şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesinin bu yıl kuruluşunun 95. yıldönümü. Bu kapsamda biz birçok faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetler içerisinde de Gazi Üniversitemizin daha önceden bulunan Resim ve Heykel Müzesi'ni genişletme kararı aldık. Bu kararı alırken de Gazi Üniversitesi mezunu sanatçılarımıza müzemize eserlerinizle katkıda bulunmak ister misiniz diye çağrıda bulunduk. Bizim müzemize eser hediye etme çağrımıza cevap veren bütün sanatçılarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Müzemiz yine aynı şekilde devam etti. Biz sadece yeni mekanımızı özellikle arka kısımdaki birkaç odayı ekleyip bugün açılışa hazır hale getirdik. Burası mesai içerisinde açık olan bir müze. Öğrencilerimiz, dışarıdan gelecek vatandaşlarımız her istediği zaman gelip müzemizi ziyaret edebilirler. Sürekli açık olan bir müze.”

Rektör Yıldız'ın çağrısına cevap veren Gazi Üniversiteli sanatçıların müzeye ulaştırdığı 161 eser daha önce bulunan 300 esere eklenerek Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nde 461 eser sergilenmeye başlanmış oldu.