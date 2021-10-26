Türkiye'nin ilk Bisiklet Meclisi 2. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 71 delegenin katılımı ile düzenlenen Genel Kurul'da Bisiklet Meclisi Başkanlığı'na Kadir İspirli yeniden seçildi.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, 2. Genel Kurulu 71 üyenin katılımıyla Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadir İspirli'nin yeniden Bisiklet Meclisi Başkanlığına seçildiği genel kurulda; yeni yürütme kurulu üyeleri ise Nuri Karaman, Cumali Yaman, Meltem Alkaş Görür, Reşat Erten, Nazmiye Mandacı, Muhammed Alperen Ersoy, Burçin Tarhan, Murat Dumrul, Yasin Yurdakul ve Kaan Demirkol oldu.

İspirli, bütün Ankaralıları bisiklet kullanmaya davet etti

Tüm başkentlileri bisiklet kullanmaya davet ederek, Bisiklet Meclisi'nin son 2 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, şunları kaydetti:

“Bisiklet Meclisimizin 2. Olağan Genel Kurulu'nu geniş katılımla gerçekleştirdik, 112 delegesi bulunan Meclisimizin 71 delegesi katılarak oy verdi. Yeniden bisiklet meclisi başkanı olarak seçilmem dolayısıyla üyelerimize teşekkür ediyorum. Bisiklet meclisi olarak bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımız etkinliklerimizle Ankara'mızda bisiklet kültürü oluşmasını sağlamaya çalışacağız. Ankara bisiklet yolu projesinin de takipçisi olup bisikletli haklarının iyileştirilmesi yönünde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha buradan tüm Ankaralı hemşerilerimizi bisiklete binmeye ve bisiklet meclisimize katılmaya davet ediyorum.”

“Bisiklet Meclisi Türkiye'de ilk ve tektir”

Genel Kurul'da divan başkanlığını yürüten Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa, “Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, Kent Konseyi'nin kurulduğundan bu zamana kadar en önemli meclislerinden biridir. Ankara'da 500 km bisiklet yolu yapılması ile ilgili tavsiye kararı bisiklet meclisimizin önerileridir. Ankara'da bisiklet kullanımının artması için önümüzde çalışmalar yapacaklar. Yeni seçilen yönetime başarılar diliyorum” dedi.