Türkiye'nin ilk sanal belediye mağazası, Keçikoop

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan vatandaşımız ücretsiz faydalanacak" dedi.

Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencileri tarafından üretilen el emeği ürünler ile Keçiören Belediyesi tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı e-ticaret mağazası Keçikoop hizmete girdi.

Türkiye'de ilk belediye sanal mağazası olma özelliğine sahip olan Keçikoop'ta temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak. Belediye tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde yüz organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı ise kar amacı güdülmeksizin vatandaşlara ulaştırılacak. Alışveriş yapmak isteyenler "www.kecikoop.com" isimli internet sitesinden alışveriş yapabilecek

"Herhangi bir kâr amacı gütmüyoruz"

Konuyla alakalı açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan vatandaşımız ücretsiz faydalanacak. Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak .Belediyemiz tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde yüz organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı ise kar amacı güdülmeksizin vatandaşımıza ulaşacak. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı Keçikoop hizmete başladı. Ayrıca evlerinde ürettikleri ürünleri de vatandaşlarımız yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden satabilecekler. Belediyemizin ürettiği yüzde yüz organik gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kâr amacı gütmüyoruz. Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz” şeklinde konuştu.