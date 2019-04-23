Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi 'Hızlı Ayaklar' tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi 'Hızlı Ayaklar'ın tanıtım toplantısı bugün bakanlığın merkez binasında yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milli sporcular ve ünlü isimler katıldı. Programa katılan özel sporcular ve çocuklar Bakan Kasapoğlu ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yerleşke içerisinde oluşturulan alanda ise çocuklar doyasıya eğlendi.

“23 Nisan, Kurtuluş Savaşında yazdığımız destanın bir sembolüdür”

Bugünün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Geleceğimiz umudumuz siz çocuklar ve değerli misafirlerimiz ile olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle gazi meclisimizin doğum gününde ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutluyorum. 23 Nisan, bizim için aziz milletimizin egemenliğinin, iradesinin ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığımız destanın bir sembolü. Aynı zamanda 23 Nisan'ı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden tek millet oluşumuzun da sembolü. Gazi meclisimiz ve bizler bu ülkenin çocukları için bu ülkenin geleceğin teminatı gençleri için çalışmaya devam edecek. 23 Nisan 1920 yılında başlayan milli egemenlik şuurumuzla gelecek hedeflerimize doğru sizlerin verdiği güçle yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Yarınların şampiyonları olarak bu ülkeyi temsil edeceksiniz”

Tanıtıma katılan çocukların bayramını kutlayan Bakan Kasapoğlu, “İnanır mısınız bakanlığımız hiç bu kadar renkli ve coşkulu olmamıştı. Hepiniz sağ olun var olun. Spor her ailelerin en temel gündemlerinden birisi bu sebepten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bugün burada ‘Hızlı Ayaklar' çizgi filmini ilk sizler izleyeceksiniz. Bu film için hem ilgili arkadaşlarımız hem de bakanlığımızda ki arkadaşlarımız ile hep birlikte çalıştık” dedi.

Güçlü bir spor ülkesi olmak istediklerini dile getiren Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Bugün burada sporcu abi ve ablalarınız var. Onlar bizi tüm branşlarda layıkıyla temsil ediyorlar. İnşallah sizler de yarınların şampiyonları olarak ülkemizi temsil edeceksiniz. Bunun içinde tüm imkanları sizlere sunmanın heyecanı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Program daha sonra, Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi olan 'Hızlı Ayaklar'ın gösterimi ile devam etti.